Какие подвиги совершил Илья Муромец по дороге в Киев?
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Какие подвиги совершил Илья Муромец по дороге в Киев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победил Соловья разбойника, победа над Калином-царем победа над Идолещем Поганым, освободил от него свой народ и победил Богатыря- захватчика
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