Помогите написать доклад о зоне арктических пустынь и о тундре
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Помогите написать доклад о зоне арктических пустынь и о тундре
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Зона арктических пустынь находится в околополюсном пространстве, где постоянно холодная погода. Очень низкие температуры не дают возможности развиваться растительности. Только мхи и лишайники летом покрывают небольшие участки на островах и частично на побережье Северного Ледовитого океана. Животные питаются организмами, заселяющими воды океана. Чайки, полярные совы, белые медведи, тюлени, песцы — главные обитатели арктических пустынь. Постепенно эта зона переходит в зону тундры.Тундра занимает огромные просторы южнее зоны арктических пустынь. Там находятся болота, образованные на многолетней мерзлоте. Растительность тундры развита в Северном полушарии — на побережье и островах Северного Ледовитого океана. В Южном полушарии её почти нет, поскольку там нет необходимых условий. Основной признак тундры — безлесье. Здесь встречаются лишайники, карликовая берёза и полярная ива. Летом много ягод (клюква, морошка, брусника), осенью — грибов.
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