Помогите написать доклад о зоне арктических пустынь и о тундре

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Зона арктических пустынь нахо­дится в околополюсном простран­стве, где постоянно холодная пого­да. Очень низкие температуры не дают возможности развиваться растительности. Только мхи и лишайники летом покрывают небольшие участки на островах и частично на побережье Северного Ледовитого океана. Живот­ные питаются организмами, заселяющими воды океана. Чай­ки, полярные совы, белые медведи, тюлени, песцы — главные обитатели арктических пустынь. Постепенно эта зона переходит в зону тундры.Тундра занимает огромные просторы южнее зоны арктических пустынь. Там находятся болота, образованные на многолетней мерзлоте. Раститель­ность тундры развита в Северном полушарии — на побережье и островах Северного Ледовитого океана. В Южном полушарии её почти нет, поскольку там нет необходимых условий. Основной признак тундры — безлесье. Здесь встречаются лишайники, карликовая берёза и полярная ива. Летом много ягод (клюква, морошка, брусника), осенью — грибов.