Лето наступает, чтобы отдыхать. Как вы думаете нормально ли сформулировано предложение?

Русский язык
Лето наступает, чтобы отдыхать. Как вы думаете нормально ли сформулировано предложение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не совсем!!!! лучше по другому Лето - это время года для разных приключений и событий!
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