Анализ отрывка "медный всадник" 7класс срочно!!!

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Иллюстрация, даже на первый взгляд, буквально повторяет содержание отрывка: ночь, озаренная лишь бледной луной, пустая площадь, два действующих лица: Всадник Медный и безумец бедный. У Пушкина время действия обозначено достаточно скупо: озарен луною бледной, во всю ночь. Благодаря общеязыковому изобразительному эпитету (луною бледной) уточняется, что ночь была темной, какой, собственно, она и должна быть после наводнения. Художник использует описание ночи для того, чтобы подчеркнуть мрачное настроение эпизода. Преобладают темные тона. Фигуры героев представлены как силуэты. Причем черный силуэт скачущего за Евгением коня приобретает угрожающий характер во многом благодаря теням, которые отбрасывают всадник и гонимый. Впечатление безысходности нагнетают тяжелые мрачные тучи и бледное пятно луны, которая является здесь единственным источником света. Действие происходит на площади пустой. Изобразительному эпитету пустой соответствует панорамность картины. На заднем плане теснятся мрачные громады зданий, силуэты которых вырисовываются благодаря лишь бледному освещению луны. Пустая площадь подчеркивает одиночество и отчаяние Евгения. Одним из действующих лиц данного отрывка Пушкина и иллюстрации Бенуа является Медный всадник. В тексте поэмы перед нами встаёт образ уверенного в себе, могущественного всадника. В первую очередь, на наш взгляд, это передаётся звукописью. Звуковой образ создаётся с помощью ритма и звука. Иллюзию скачки создает «грохочущая» аллитерация «гр» (грома грохотанье) , и «к» , «с» , «ск» , «з» , воспроизводящие цоканье копыт по мостовой (тяжело-звонкое скаканье, на звонко-скачущем коне, с тяжёлым топотом скакал) , и певучие «л» и «н» , связанные с мотивом лунного света (и озарён луною бледной) . Ритм и звук производят такое впечатление, будто это за нами, а не за Евгением несётся Всадник медный на своём звонко-скачущем коне. Мы действительно слышим его «тяжёло-звонкое скаканье по потрясённой мостовой» . Смог ли передать это звучание художник на своей картине? Согласитесь, это гораздо сложнее, чем создавать зрительные образы. Мы предполагаем, что, глядя на картину, мы можем дорисовать звук в своем воображении с помощью того, что Бенуа очень рельефно вырисовывает булыжники мостовой. Но это лишь наша точка зрения. Уверенность и могущество Медного всадника выявляются также с помощью выразительных эпитетов: «по потрясённой мостовой» , «с тяжёлым топотом» . Бенуа рисует всадника практически в центре картины. Чёткость и резкость контуров говорит об уверенности и могуществе. Он хозяин этого города. Чёрный всадник, нависший над городом и Евгением, является олицетворением жесткой силы и власти. Всадник, скачущий за Евгением, не ожившая скульптура, а запечатлённый монумент Фальконе. Изображая скачущий памятник в виде силуэта, Бенуа подчёркивает его фантасмагорический, призрачный характер. В данной иллюстрации Бенуа использует контрасты, создавая ощущение напряжённости. Обращаясь к пушкинскому Евгению, заметим, что в этом отрывке поэт не описывает героя, его характер, внешность. Автор только упоминает о его «безумстве» , используя перифразу «безумец бедный» , тем самым обозначая свое отношение к нему. По Пушкину, безумие – это неравный спор. Выступление одиночки против могущественной власти самодержавия безумно, с точки зрения здравого смысла. Но это «святое» безумие, поскольку молчаливое смирение гибельно. Только протест спасет личность от нравственной гибели в условиях насилия. Сознание Евгения помрачено, его разум угас: безумие – тот же мрак, тьма, в которую погружён маленький человек. И это очень хорошо иллюстрирует Бенуа в своей картине. Здесь как нигде чувствуется страх героя, уже потерявшего рассудок, перед Всадником. Художник рисует Евгения нечёткими контурами, тёмной маленькой фигурой в нижнем левом углу иллюстрации. Нечёткость линий, на наш взгляд, показывает неуверенность, страх и одновременно смирение героя с действительностью (поднятые руки).