Составьте предложения со словом примчаться, прицепить, приволжский, преогромный, преодолеют и преинтересный. Пж срочно нужна помощь!!!

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Составьте предложения со словом примчаться, прицепить, приволжский, преогромный, преодолеют и преинтересный. Пж срочно нужна помощь!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он должен примчаться через одну секунду. Нужно прицепить вагон к поезду.Там красивый приволжский край.Он просто преогромный.Я верю в них они преодолеют все препятствия.У нас сегодня был преинтересный урок по истории
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