Цвет почвы зависи от 1)количества перегноя2)солнечного цвета,падающегона почву 3)к??личества воды 4)растущих на ней растений

Окружающий мир

Цвет почвы зависи от 1)количества перегноя2)солнечного цвета,падающегона почву 3)к??личества воды 4)растущих на ней растений

Автор: Гость