Цвет почвы зависи от 1)количества перегноя2)солнечного цвета,падающегона почву 3)к??личества воды 4)растущих на ней растений

Окружающий мир
Цвет почвы зависи от 1)количества перегноя2)солнечного цвета,падающегона почву 3)к??личества воды 4)растущих на ней растений
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Гость:
Зависит От количества воды
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