Кем был убит Александр 2
История
Кем был убит Александр 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром 1 марта 1881 г. император Александр одобрил и подписал проект Лорис-Меликова, а через несколько часов он был убит бомбой, брошенной одним из "народовольцев". Фамилия Гриневицкий.
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