Мне нужны сложные загадки не с интернета а придумать.Пожалуйста помогите!
Литература
Мне нужны сложные загадки не с интернета а придумать.Пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вокруг волосня ,а посередине колбаса (кукуруза)
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