Какое проверочное слова к слову молодой

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Какое проверочное слова к слову молодой
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Автор: Гость
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Гость:
Молод(ударение на первую о), молоденький (на вторую о)
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