Помогите пожалуйста расставить правильно ударение: 1. Russia 2. Japanese 3. Polish 4. Italy 5. Japan 6. Chinese 7. American 8. Italian
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Помогите пожалуйста расставить правильно ударение: 1. Russia 2. Japanese 3. Polish 4. Italy 5. Japan 6. Chinese 7. American 8. Italian
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
RUssia,JapAnese,Polish,Italy,JApan,ChInese,AmErican,ItAlian
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