Турист,двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км в час прибыл в пункт назначени?? . обратно он шел по равнине со скоростью 5 км в час На весь путь турист затратил 2 три пятых ч.Сколько часов затратил турист,двигаясь по гор...

Математика

Турист,двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км в час прибыл в пункт назначени?? . обратно он шел по равнине со скоростью 5 км в час На весь путь турист затратил 2 три пятых ч.Сколько часов затратил турист,двигаясь по горной дороге?

Автор: Гость