Турист,двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км в час прибыл в пункт назначени?? . обратно он шел по равнине со скоростью 5 км в час На весь путь турист затратил 2 три пятых ч.Сколько часов затратил турист,двигаясь по гор...

Математика
Турист,двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км в час прибыл в пункт назначени?? . обратно он шел по равнине со скоростью 5 км в час На весь путь турист затратил 2 три пятых ч.Сколько часов затратил турист,двигаясь по горной дороге?
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Гость:
Привет дана это я Ерсик))
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