Турист нашел в лесу стальное полотно ножовки. Как он может определить, намагничен?? ли это полотно, если у него нет с собой предметов из магнитных материалов?
Физика
Турист нашел в лесу стальное полотно ножовки. Как он может определить, намагничен?? ли это полотно, если у него нет с собой предметов из магнитных материалов?
Ответ(ы):
Гость:
Почесать этим предметом о затылок и потом взять кусок бумажки и посмотреть притягивается она или нет,так он это проверит,также если у него есть что-то шерстяное ,то потереть о шерсть!
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