Турист первые 15 мин шел со скоростью 6 км в час, а за тем 45 мин шел со скоростью 4 км в час. Определите среднюю скорость пешехода

Физика

Турист первые 15 мин шел со скоростью 6 км в час, а за тем 45 мин шел со скоростью 4 км в час. Определите среднюю скорость пешехода

Автор: Гость