Турист первые 15 мин шел со скоростью 6 км в час, а за тем 45 мин шел со скоростью 4 км в час. Определите среднюю скорость пешехода
Физика
Турист первые 15 мин шел со скоростью 6 км в час, а за тем 45 мин шел со скоростью 4 км в час. Определите среднюю скорость пешехода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15×6=90(км)-S₁ 2)45×4=180(км)-S₂ 3)15+45=60(мин)-общ время 4)90+180:60=4.5(км/ч)- средняя скорость
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