Турист первые 15 мин шел со скоростью 6 км в час, а за тем 45 мин шел со скоростью 4 км в час. Определите среднюю скорость пешехода

Физика
Турист первые 15 мин шел со скоростью 6 км в час, а за тем 45 мин шел со скоростью 4 км в час. Определите среднюю скорость пешехода
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15×6=90(км)-S₁ 2)45×4=180(км)-S₂ 3)15+45=60(мин)-общ время 4)90+180:60=4.5(км/ч)- средняя скорость
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения: а) 21/20-3/8-1/5; б) 13/15-(1/5+1/6).Решите срочно!!!
Ответить
Математика
Упрости выражение: 12(х+14)+16 10(2х+12);
Ответить
Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания. Составьте схем?? предложений. 1. С..годня мы идём в музей где с..стоится перс..на...
Ответить
Алгебра
(3*sqrt(2\3)-sqrt(24)+sqrt(6))(2*sqrt(2\3)+3*sqrt(2\3))
Ответить
Математика
Друкарка за 7 годин надрукувала 42 сторінки, а її учениця за 1 годину друкувала на 2 сторінки менше, ніж за цей же час друкарка. Скільки сторінок н...
Ответить