Турист поднимается в гору со скоростью 2 км/ч, а затем спускается обратно со скоростью 6 км/ч. Какова средняя скорость туриста на всем пути?

Химия
Турист поднимается в гору со скоростью 2 км/ч, а затем спускается обратно со скоростью 6 км/ч. Какова средняя скорость туриста на всем пути?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4км/ч Средняя скорость- это вся скорость за данный промежуток; т.е. 2км/ч прибавляем 6км/ч, получаем 8км/ч; далее эту сумму делим на 2 т.к. нам сказано что надо найти среднюю скорость; 8/2=4 (км/ч).
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