ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!! Пожалуйста!!! Определить возможные причины того, что специалис??ы могли не учесть, приняв получаемый газ за идеальный. Обьясните почему?

Физика
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!! Пожалуйста!!! Определить возможные причины того, что специалис??ы могли не учесть, приняв получаемый газ за идеальный. Обьясните почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слушай, это задание из газпрома, надо делать самой, а ты тут у людей спрашиваешь, вот представь какого будет специалистам и твоей команде, когда они узнают, что ты не сама додумалась, аййайай:)
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