Дополнить предложение фразиологизмом У друзей был...
Русский язык
Дополнить предложение фразиологизмом У друзей был...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-уговор держать рот на замке
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