Поезд прошёл 5 часов со скоростью 62 км/ч. После этого ему осталось пройти до места назначения расстояние в 2 раза больше того, что он прошёл. Сколько километров составляет весь путь этого поезда?

Математика

Поезд прошёл 5 часов со скоростью 62 км/ч. После этого ему осталось пройти до места назначения расстояние в 2 раза больше того, что он прошёл. Сколько километров составляет весь путь этого поезда?

Автор: Гость