Поезд прошёл 5 часов со скоростью 62 км/ч. После этого ему осталось пройти до места назначения расстояние в 2 раза больше того, что он прошёл. Сколько километров составляет весь путь этого поезда?
Математика
Поезд прошёл 5 часов со скоростью 62 км/ч. После этого ему осталось пройти до места назначения расстояние в 2 раза больше того, что он прошёл. Сколько километров составляет весь путь этого поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).62×5=310 км - прошел за пять часов. 2)310×2=620 км - расстояние второго участка 3)310+620=930 км Ответ: Весь путь 930 км.
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