Диагонали ромба AC =a BD=b точка K принадлежит AC и AK: KC=2:3 найдите величину DK

Геометрия
Диагонали ромба AC =a BD=b точка K принадлежит AC и AK: KC=2:3 найдите величину DK
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точку пересечения диагоналей обозначим через О.  AK=a/5*2=0,4a; KO=a/2-0,4a=0,1a. Тр-к КОD прямоугольный, т. к. диагонали ромба взаимно перпендикулярны. По теореме Пифагора: DK^2=KO^2+(b/2)^2=0,01a^2+b^2/4; |DK|=V(a^2/100+b^2/4).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Почему пишется в словах две н? Каменный, проторённый, деревянный, привязанный, ве??ь ценна, раненный (в руку). Почему пишется одна н? Льняной...
Ответить
Математика
6(3х+5y)+7х-5y , при х+y=3
Ответить
Русский язык
Приветствовать гостей какой падеж ???
Ответить
Немецкий язык
Помогите плиз даю 10 балов
Ответить
Математика
За 5кг гречки заплатили x руб., а за 4кг риса - y руб. На сколько рублей 1 кг риса дороже, чем 1 кг гречки?
Ответить