Диагонали ромба AC =a BD=b точка K принадлежит AC и AK: KC=2:3 найдите величину DK
Геометрия
Диагонали ромба AC =a BD=b точка K принадлежит AC и AK: KC=2:3 найдите величину DK
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точку пересечения диагоналей обозначим через О. AK=a/5*2=0,4a; KO=a/2-0,4a=0,1a. Тр-к КОD прямоугольный, т. к. диагонали ромба взаимно перпендикулярны. По теореме Пифагора: DK^2=KO^2+(b/2)^2=0,01a^2+b^2/4; |DK|=V(a^2/100+b^2/4).
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