Найдите значение выражения: 1/5+1/7-1/9=
Математика
Найдите значение выражения: 1/5+1/7-1/9=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5+1/7-1/9=(7*9+5*9-5*7)/315=73/315 Надеюсь помог :)
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