Положение страны на экономической карте мира?
География
Положение страны на экономической карте мира?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положение страны на экономической карте мира -это ее размещение на политической карте по отношению к различным государствам мира
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