Турист прошёл 50 км за 3 дня, во второй день он прошёл на 8 км меньше, чем в первый ден?? и на 3 км больше, чем в третий. Сколько километров проходил турист в каждый день?
Алгебра
Турист прошёл 50 км за 3 дня, во второй день он прошёл на 8 км меньше, чем в первый ден?? и на 3 км больше, чем в третий. Сколько километров проходил турист в каждый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в первый день турист прошел Х киллометров, тогда во второй день он пройдёт Х-8 киллометров, а на третий Х-11 киллометров. Х + Х - 8 + Х - 11= 50 3Х =31 Х = 10 целых 1/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
4. Из данных простых предложений составьте сложные, используя вместо личных место??мений относительное местоимение КОТОРЫЙ. Отделяйте запятой прост...
Математика
Русский язык
Английский язык