Турист прошёл 50 км за 3 дня, во второй день он прошёл на 8 км меньше, чем в первый ден?? и на 3 км больше, чем в третий. Сколько километров проходил турист в каждый день?

Алгебра
Турист прошёл 50 км за 3 дня, во второй день он прошёл на 8 км меньше, чем в первый ден?? и на 3 км больше, чем в третий. Сколько километров проходил турист в каждый день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в первый день турист прошел Х киллометров, тогда во второй день он пройдёт Х-8 киллометров, а на третий Х-11 киллометров. Х + Х - 8 + Х - 11= 50 3Х =31 Х = 10 целых 1/3
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