Турист прошёл 50 км за 3 дня, во второй день он прошёл на 8 км меньше, чем в первый ден?? и на 3 км больше, чем в третий. Сколько километров проходил турист в каждый день?

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Турист прошёл 50 км за 3 дня, во второй день он прошёл на 8 км меньше, чем в первый ден?? и на 3 км больше, чем в третий. Сколько километров проходил турист в каждый день?

Автор: Гость