Сочинение на тему " как люди могут быть родными

Русский язык
Сочинение на тему " как люди могут быть родными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну по родным например могут быть родными(да, масло масленное) то есть кузенами(инами) По браку, По крови.
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