Плиз помагите 000 00))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0

Гость: Гость:

После врача Петя освободится в 12:30 теперь я распишу когда заканчивается какой сеанс: 11:00-12:30 12:45-14:15 14:30-16:00 16:20-17:50 Так Петя сможет посмотреть 2 и 3 сеансы