Плиз помагите 000 00))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0

Математика
Плиз помагите 000 00))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После врача Петя освободится в 12:30 теперь я распишу когда заканчивается какой сеанс: 11:00-12:30 12:45-14:15 14:30-16:00 16:20-17:50 Так Петя сможет посмотреть 2 и 3 сеансы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Склонение к слову нитке
Ответить
Русский язык
Прочитайте примеры из учебника математики Определите падеж числительных 1) сумм?? двух чисел равна 350 2) разность двух чисел равнв 280 3) разнос...
Ответить
Русский язык
Помогите с заданием. 452 Читать параграфы не надо план пофиг какой СРОЧНО
Ответить
Математика
Белка заготовила на зиму 654 штуки сухих грибов и орехов.после того как она съела 215 грибов и 287 орехов, грибов и орехов осталось поровну. скольк...
Ответить
Математика
Найти сумму бесконечной геом. прогрессии: 15;5;одна целая две третьих;...
Ответить