Плиз помагите 000 00))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0
Математика
Плиз помагите 000 00))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После врача Петя освободится в 12:30 теперь я распишу когда заканчивается какой сеанс: 11:00-12:30 12:45-14:15 14:30-16:00 16:20-17:50 Так Петя сможет посмотреть 2 и 3 сеансы
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