Прочитайте примеры из учебника математики Определите падеж числительных 1) сумм?? двух чисел равна 350 2) разность двух чисел равнв 280 3) разность двух чисел равна 965 4) расстояние между двумя городами состовляет около 900 к...

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Прочитайте примеры из учебника математики Определите падеж числительных 1) сумм?? двух чисел равна 350 2) разность двух чисел равнв 280 3) разность двух чисел равна 965 4) расстояние между двумя городами состовляет около 900 км 5) если к 289 прибавить 311 то получится ровно 600 6) если из 2791 вычесть 1457 то останется 1334 все помогите

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