ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕВИДИТЕ ТЕКСТ С НЕМЕЦКОГО НА РУСКИЙ КОТОРЫЙ СЫМЫЙ ПЕРВЫЙ ??ЩЁ РАЗ ОЧЕНЬ СРОЧНО

Гость: Гость:

Дорогой Тим, Меня зовут Леа. Мне 13 и я живу в Хальдерберге. Моя школа называется "международная общеобразовательная школа хальдерберга". Я в классе 5ый Д. Мы учимся 5 дней в неделю: с понедельника по пятницу. Я каждый день встаю в половине седьмого и в 7:15 выхожу из дома. С 7:45 утра до 4 часов дня я в школе. Занятия начинаются в половине девятого. До полудня у нас 5 ак часов занятия, до 12:40, потом один час перерыв до 13:40. Днем у нас еще 3 ак часа занятий. Каждое занятие длится 45 мин. В 4 часа дня занятия в школе кончаются. В половине пятого я прихожу домой.