4. Из данных простых предложений составьте сложные, используя вместо личных место??мений относительное местоимение КОТОРЫЙ. Отделяйте запятой простые предложения, входящие в состав сложного. Образец. Мы пошли в лес. В нем мног...

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4. Из данных простых предложений составьте сложные, используя вместо личных место??мений относительное местоимение КОТОРЫЙ. Отделяйте запятой простые предложения, входящие в состав сложного. Образец. Мы пошли в лес. В нем многое изменилось весной. - Мы прошли в лес, в котором многое изменилось весной. 1) Охотник вышел к реке. в ней купались медвежата. 2) Яркие лучи солнца осветили деревья. Они за минуту до этого казались слившимися в одну темную массу. 3) Мы остановились к крайней избы. За ней начиналось поле.

Автор: Гость