4. Из данных простых предложений составьте сложные, используя вместо личных место??мений относительное местоимение КОТОРЫЙ. Отделяйте запятой простые предложения, входящие в состав сложного. Образец. Мы пошли в лес. В нем мног...
Русский язык
4. Из данных простых предложений составьте сложные, используя вместо личных место??мений относительное местоимение КОТОРЫЙ. Отделяйте запятой простые предложения, входящие в состав сложного. Образец. Мы пошли в лес. В нем многое изменилось весной. - Мы прошли в лес, в котором многое изменилось весной. 1) Охотник вышел к реке. в ней купались медвежата. 2) Яркие лучи солнца осветили деревья. Они за минуту до этого казались слившимися в одну темную массу. 3) Мы остановились к крайней избы. За ней начиналось поле.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Охотник вышел к реке ,в которой купались медвежата . 2)Яркие лучи солнца осветили деревья ,которые за минуту до этого казались слившимися в одну тёмную массу . 3) Мы остановились у крайней избы ,за которой начиналось поле .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Английский язык
Русский язык