Турист шел 2ч со скоростью 4,5 км/ч и 1ч со скоростью 3км/ч какова средняя скорост тур??ста на всем участкеполя????

Математика

Турист шел 2ч со скоростью 4,5 км/ч и 1ч со скоростью 3км/ч какова средняя скорост тур??ста на всем участкеполя????

Автор: Гость