Турист за некоторое время прошёл 9 км.Какое расстояние проедет за тоже время всадник,скорость которого в 3 раз больше скорости туриста ?

Математика

Турист за некоторое время прошёл 9 км.Какое расстояние проедет за тоже время всадник,скорость которого в 3 раз больше скорости туриста ?

Автор: Гость