Разделить слово завтрак для переноса

Русский язык
Разделить слово завтрак для переноса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
разделить слово завтрак для переноса,, завт-рак
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста помогите задание номер 60
Ответить
Русский язык
Здравствуйте,помогите пожалуйста найти одушевленные существительные. 1)[плюшевый]мишка 2)Игрушка 3)валет 4)девочка 5)мертвец
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 641
Ответить
Английский язык
Помогите решить задание по английскому! ps: нужно вставить пропущенное слово. 1. I … Mary tonight. We have already arranged it. A) see B) s...
Ответить
Математика
Как решить 3×(у+2)×(у+2)=75
Ответить