Здравствуйте,помогите пожалуйста найти одушевленные существительные. 1)[плюшевый]мишка 2)Игрушка 3)валет 4)девочка 5)мертвец
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Здравствуйте,помогите пожалуйста найти одушевленные существительные. 1)[плюшевый]мишка 2)Игрушка 3)валет 4)девочка 5)мертвец
Ответ(ы):
Гость:
Одушевленные - мишка, девочка, мертвец, валет
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