Туристы были в походе пешком они прошли на 38 км меньше,чем на велосипеде,а на машине проехали на 150 км больше,чем пешком.весь путь 420 км.Сколько на каждом транспорте? (2 способами,1 способ действиями,2 способ на составление ...

Математика
Туристы были в походе пешком они прошли на 38 км меньше,чем на велосипеде,а на машине проехали на 150 км больше,чем пешком.весь путь 420 км.Сколько на каждом транспорте? (2 способами,1 способ действиями,2 способ на составление уравнения.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-путь пешком х+38-путь на велосипеде х+150-путь на машине. х+х+38+х+150=420
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