Туристы были в пути 3часа 20 минут.Одну пятую часть этого времини они готовили еду,одну восьмую часть оставшегося времини-любовались водопадомюСколько времини туристы любовались водопадом?

Математика

Туристы были в пути 3часа 20 минут.Одну пятую часть этого времини они готовили еду,одну восьмую часть оставшегося времини-любовались водопадомюСколько времини туристы любовались водопадом?

Автор: Гость