Туристы были в пути 3часа 20 минут.Одну пятую часть этого времини они готовили еду,одну восьмую часть оставшегося времини-любовались водопадомюСколько времини туристы любовались водопадом?
Математика
Туристы были в пути 3часа 20 минут.Одну пятую часть этого времини они готовили еду,одну восьмую часть оставшегося времини-любовались водопадомюСколько времини туристы любовались водопадом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3ч20мин=200мин 200*1/5=40ми - готовили еду 200-40=160мин - оставшееся время 160*1/8=20мин - любовались водопадом
Гость:
3часа 20 минут=200 минут 200:5=40 200-40=160 160:8=20 Ответ: 20 минут
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