Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5ч. Обратно они воз??ращались на катере , который шёл со скоростью 15км/ч. Сколько времени туристы затрат или на обратный путь?

Математика

Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5ч. Обратно они воз??ращались на катере , который шёл со скоростью 15км/ч. Сколько времени туристы затрат или на обратный путь?

Автор: Гость