Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5ч. Обратно они воз??ращались на катере , который шёл со скоростью 15км/ч. Сколько времени туристы затрат или на обратный путь?
Математика
Туристы плыли по озеру на лодке со скоростью 6 км/ч и были в пути 5ч. Обратно они воз??ращались на катере , который шёл со скоростью 15км/ч. Сколько времени туристы затрат или на обратный путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*5=30(км) - расстояние____2) 30:15=2(ч)___ Ответ : 2 часа
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