Твір на тему чи буває справжнє кохання з першого погляду

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Любов... Часто ми потрапляємо у її тенета. Та не завжди це почуття взаємне. Правда ж бувало таке, що побачив людину і все навколо завмерло, і є лише ти і вона. Ось це і прийнято вважати коханням з першого погляду. Та чи завжди це любов? Переважно це фізіологічний потяг до людини. Ну і справді ну як можна говорити про кохання з першого погляду якщо ви уявлення не маєте, що це за людина, який у неї характер, звички, вподобання. Вам сподобалася зовнішність, проте не людина, і це дуже печально. Хоча іноді все співпадає і це цілком нормально і я б навіть сказала чудово! у кожної людини своя відповідь на це питання - одні вірять, інші - ні. Існує легенда із платонівського "Бенкету": боги покарали людей за норовливість розділивши їх на половинки. Відтоді вони ходять неприкаяні по світу з надією зустріти свою половину, та коли зустрінуться вже не розлучаються до віку. Ось це і є та любов з першого погляду перед якою встояти неможливо. це рідкісний дар для щасливчиків. Та чи можна зрозуміти що ти закохався(лась)? Довірься своїм почуття. Коли у тебе зводить ноги від його голосу, коли завмирає серце при погляді, коли "метелики у животі" танцюють вальс при доторку, коли не уявляєш години, дня без неї(нього), коли душа прагне бути з ним(нею) завжди, кожну хвилину життя. Ось це любов. На завершення хочу сказати таке :«Коханню з першого погляду можна довіряти приблизно так само, як діагнозу з першого дотику руки». Джордж Бернард Шоу.