Твір на тему нащо крилатим грунт під ногами

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Всі задаються питанням" нащо крилдатим грунт під ногами?" ніхто остаточно не впевнений що крилатим взагалі потрібен грунт.Це підтвероджують рядки з віршал костенко крила" а й справді крилатим грунту не треба. землі не має то буде небо." крилаті непотребують землі поля, а людина не може жити без землі, бо вона не літає.Також підтвердженням цього є рядки вірша ліни костенко чайка на крижині "Дивна людина я ж маю крила". Отже крилатим грунту не треба!