Твір опис на тему пробудження весни
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Твір опис на тему пробудження весни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пробудилась весна . Усі листочки , квітки разом з весною . Усі звірі повставали з сплячки .Квітковий килим , застелив усі ліса . Заспівали перші пташки , бо радіють , що вижили цієї зимою . Радіє все !
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