Твір-роздум "Чому батькам іноді боляче від вчинків власних дітей"

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Тому що діти показують приклад як їх виховали батьки якщо поведінка у дитини жахлива то це все показує на батьків цієї дитини буває навпаки батьки дитини вічливі розумні а їхня дитина має погану поведінку і через батькам іноді боляче від вчинків та поведінки власних дітей