Очерк об обитателях хаты "Олеся" Куприн (150-200 слов)

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Усская литература богата замечательными образами прекрасных женщин: сильных характером, умных, любящих, мужественных и самоотверженных. Русская женщина с ее удивительным внутренним миром всегда привлекала внимание писателей. Александр Сергеевич Грибоедов, Михаил Юрьевич Лермонтов, Александр Николаевич Островский понимали глубину душевных порывов своих героинь. Произведения этих писателей помогают лучше узнать жизнь, понять характер взаимоотношений людей. А жизнь полна конфликтов, порой трагических, и вникнуть в их суть, понять их истоки — под силу лишь таланту писателя. Повесть А. И. Куприна “Олеся” — произведение, которое ознаменовало начало новой литературной эпохи. Главная героиня его — Олеся — вызывает противоречивые чувства. У меня она пробуждает жалость, понимание, характеризовала ее свободолюбивый и характер. Нужно вернуться в прошлое Олеси, чтобы лучше понять эту героиню. Она выросла в постоянных гонениях, переездах с одного места на другое, ее всегда преследовала слава ведьмы. Ей с бабушкой пришлось даже отправиться жить в лесную глушь, на болота, подальше от селений. В отличие от крестьян, Олеся никогда не посещала церковь, потому что считала, что волшебная сила ей дана не от Бога. Это еще больше отталкивало от нее местных жителей. Враждебное отношение их воспитывало в ней удивительную душевную силу. И вот маленькая девочка выросла и стала прелестным цветком. Олеся — высокая девушка двадцати пяти лет, с красивыми длинными волосами цвета крыла вороны, которые придают особую нежность ее белому лицу. В больших черных глазах можно увидеть искорку остроумия, смекалку. Внешний вид девушки сильно отличается от того, как выглядят деревенские женщины, все в ней говорит о ее неординарности, свободолюбии. Прелесть ей придает вера в магию, потусторонние силы. И вот в жизни Олеси появляется большая и сильная любовь. При первых встречах с Иваном Тимофеевичем она ничего не чувствует, но потом понимает, что полюбила его. Олеся пытается потушить любовь в своем сердце. Но стоило ей разлучиться с Иваном Тимофеевичем на две недели, как она поняла, что любит его сильнее, чем прежде. При встрече со своим избранником Олеся говорит: “Разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь тушит, а большую раздувает еще сильнее”. Героиня всю себя без остатка отдает любви, она любит искренне и нежно. Ради нее девушка не побоялась пойти в церковь, поступившись своими принципами, не побоялась последствий. Иван Тимофеевич перед своим отъездом предложил Олесе руку и сердце, но она ответила отказом, сказав, что не хочет его обременять своим присутствием, чтобы он ее стыдился. поступке видна дальновидность девушки, она думает не только о сегодняшнем дне, но и о будущем Ивана Тимофеевича. Однако, несмотря на свою сильную любовь, Олеся неожиданно прощается с любимым, уезжает, оставив в доме на память ему лишь бусы. Александр Иванович Куприн изобразил в своем произведении искреннюю, чуткую, красивую героиню, выросшую вдали от цивилизации, в гармонии с природой, способную на глубокие чувства.