Объясните преимущество двух кругов кровообращения по сравнению с одним
Биология
Объясните преимущество двух кругов кровообращения по сравнению с одним
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большой и малый круги. Большой круг разносит кровь ко всем органам тела, а малый осуществляется в легких. Таким образом два круга имеется только у тех животных и человека в том числе, у которых имеются легкие. Больше снабжается кислородом организм.
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