Определите относительную плотность гидроген сульфида Н2S по воздуху!

Химия
Определите относительную плотность гидроген сульфида Н2S по воздуху!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dвозд(Н2S)=М(Н2S)/М возд=34/29=1,172
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Необходимо найти производную функций. Прошу помочь!
Ответить
Математика
Расставь знаки действий и скобки так чтобы получились заданные числа а)1?2?3?4=0; б) 1?2?3?4=5; в) 1?2?3?4=28; г) 1?2?3?4=36;
Ответить
Математика
Расставь знаки действий и скобки так чтобы получились заданные числа а)1?2?3?4=0; б) 1?2?3?4=5; в) 1?2?3?4=28; г) 1?2?3?4=36;
Ответить
Химия
Хлорид натрия + серная кислота = ? при нагревании
Ответить
Алгебра
Расставь знаки действий и скобки так чтобы получились заданные числа а)1?2?3?4=0; б) 1?2?3?4=5; в) 1?2?3?4=28; г) 1?2?3?4=36;
Ответить