Определите относительную плотность гидроген сульфида Н2S по воздуху!
Химия
Определите относительную плотность гидроген сульфида Н2S по воздуху!
Ответ(ы) на вопрос:
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Dвозд(Н2S)=М(Н2S)/М возд=34/29=1,172
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