Необходимо найти производную функций. Прошу помочь!

Алгебра
Необходимо найти производную функций. Прошу помочь!
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