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Помогите пожалуйста какое сможете
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Помогите пожалуйста какое сможете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.А 7.Е 8.1,2 9.2,3 10.1-c,d 2-e,b 3-a Кажется так...
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