Как упростить выражение 75:50

Математика
Как упростить выражение 75:50
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75:50=3:2 сократили на 25
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