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61/14+46/24= помогите плиз
Математика
61/14+46/24= помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
61/14+46/24=61/14+23/12=366/84+161/84=527/84= 6 23/84
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