Сколько Дубровский жил у троекуровых. СРОЧНО ООО! !!!!!!!!!!
Литература
Сколько Дубровский жил у троекуровых. СРОЧНО ООО! !!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир Дубровский три недели работает учителем Дефоржем у Троекуровых: "...Прошло около месяца от его вступления в звание учительское... " "... Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастия... " То есть жил он у них 3 недели.
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