Сколько Дубровский жил у троекуровых. СРОЧНО ООО! !!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Владимир Дубровский три недели работает учителем Дефоржем у Троекуровых: "...Прошло около месяца от его вступления в звание учительское... " "... Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастия... " То есть жил он у них 3 недели.