Определите степень окисления: LiF, BaS, AlP, Na2O, K3N, K4Si, Al2S, BBr3, N2O5, CO, Cl2O3, N2O, NO2, FeS, FeCl3, CuS, PH3, LiOH, KNO2, CaSO3

Химия
Определите степень окисления: LiF, BaS, AlP, Na2O, K3N, K4Si, Al2S, BBr3, N2O5, CO, Cl2O3, N2O, NO2, FeS, FeCl3, CuS, PH3, LiOH, KNO2, CaSO3
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Ответ(ы) на вопрос:
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Li(+)F(-)               Al(+3)S(-2)              N(+4)O(-2)         Li(+)O(-2)H(+)Ba(+2)S(-2)         B(+3)Br(-)                Fe(+2)S(-2)         K(+)N(+3)O(-2)Al(+3)P(-3)          N(+5)O(-2)               Fe(+3)Cl(-)          Ca(+2)S(+4)O(-2)Na(+)O(-2)           C(+2)O(-2)                Cu(+2)S(-2)K(+)N(-3)              Cl(+3)O(-2)               P(-3)H(+)K(+)Si(+4)             N(+)O(-2)

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