Определите степень окисления: LiF, BaS, AlP, Na2O, K3N, K4Si, Al2S, BBr3, N2O5, CO, Cl2O3, N2O, NO2, FeS, FeCl3, CuS, PH3, LiOH, KNO2, CaSO3
Химия
Определите степень окисления: LiF, BaS, AlP, Na2O, K3N, K4Si, Al2S, BBr3, N2O5, CO, Cl2O3, N2O, NO2, FeS, FeCl3, CuS, PH3, LiOH, KNO2, CaSO3
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Li(+)F(-) Al(+3)S(-2) N(+4)O(-2) Li(+)O(-2)H(+)Ba(+2)S(-2) B(+3)Br(-) Fe(+2)S(-2) K(+)N(+3)O(-2)Al(+3)P(-3) N(+5)O(-2) Fe(+3)Cl(-) Ca(+2)S(+4)O(-2)Na(+)O(-2) C(+2)O(-2) Cu(+2)S(-2)K(+)N(-3) Cl(+3)O(-2) P(-3)H(+)K(+)Si(+4) N(+)O(-2)
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