Решите задачу! Дано,найти и решение. в равностороннем треугольнике периметр равен 21см. вычислите сторону треугольника.

Геометрия
Решите задачу! Дано,найти и решение. в равностороннем треугольнике периметр равен 21см. вычислите сторону треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пириметр равен сумме всех сторон. у равностороннего все стороны равны. 21:3 (кол во сторон)=7см каждая сторона
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