Write what you usually wear when it is cold. На английском пожалуйста 5-8 предложений.
Английский язык
Write what you usually wear when it is cold. На английском пожалуйста 5-8 предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I usually wear coat I usually wear scarf I usually wear pants I usually wear gloves I usually wear socks
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