Пружину растянули на 5 см.Какова жесткость пружины если к ней приложили силу в 1 Н

Физика
Пружину растянули на 5 см.Какова жесткость пружины если к ней приложили силу в 1 Н
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=kΔl k=F/Δl k=1Н/0.05м=20Н/м
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