Пружину растянули на 5 см.Какова жесткость пружины если к ней приложили силу в 1 Н
Физика
Пружину растянули на 5 см.Какова жесткость пружины если к ней приложили силу в 1 Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=kΔl k=F/Δl k=1Н/0.05м=20Н/м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Решите задачу! Дано,найти и решение. в равностороннем треугольнике периметр равен 21см. вычислите сторону треугольника.
Английский язык
Другие предметы
Действие романа "Двадцать тысяч лье под водой" начинается с описания столкновения морских судов разных стран с невиданным ранее гигантским объектом...