Придумати власну криминальну ситуацию
Право
Придумати власну криминальну ситуацию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жена изменила мужу с парнем дочери. дочь находит случайно фото парня своего со своей мамой, грозится выполнять в окно, а мать согласна и сама толкает дочь в окно, дочь утомляет её не делать этого, что она п ошутила. В итоге дочь упала с 10 этажа. затем убила парня с мощью газа из выхлопной трубы. Позже муж стал догадываться обо всём и жена представила его с наркотиками, ну что же будет дальше.......
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